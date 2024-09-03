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Новости

03 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

"Мой район. Новости": Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Собянин: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Собянин: более полумиллиона москвичей присоединились к платформе "Город идей"

Собянин открыл школу на юго-западе Москвы

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Новости часа: 19 основных вылетных магистралей Москвы будут благоустроены

Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Сергей Собянин открыл обновленную школу на юго-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили квартиры по реновации, рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч школьников Москвы подготовились к новому олимпиадному сезону, проинформировали в департаменте образования.

Симуляторы для выхаживания новорожденных увидят гости форума-фестиваля "Территория Будущего. Москва 2030", сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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