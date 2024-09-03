Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили квартиры по реновации, рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч школьников Москвы подготовились к новому олимпиадному сезону, проинформировали в департаменте образования.

Симуляторы для выхаживания новорожденных увидят гости форума-фестиваля "Территория Будущего. Москва 2030", сообщила заммэра Анастасия Ракова.