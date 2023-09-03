Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 13:15

Экономика

Собянин: венчурные инвесторы смогут компенсировать 50% вложений в стартапы

Собянин: венчурные инвесторы смогут компенсировать 50% вложений в стартапы

Новости часа: День города в Москве пройдет на 26 фестивальных площадках

Собянин рассказал, как приводят в порядок территории у будущих станций метро

Собянин: льготное инвесткредитование позволит создать более 10 тыс рабочих мест

Собянин рассказал о развитии транспорта в северных районах столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: Кольцевая линия стала на 23% свободнее после открытия БКЛ

Собянин: за полгода по БКЛ совершили 156 млн поездок   

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях во Флагманском центре Филатовской больницы

Собянин рассказал об экскурсиях во флагманском центре Филатовской больницы

Город утвердил порядок оказания поддержки венчурным инвесторам, которые финансируют проекты начинающих предпринимателей – участников Московского инновационного кластера. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, те, кто вкладывает средства в стартапы, могут рассчитывать на субсидию в размере половины суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года.

Для стартапов разработаны определенные требования. Например, они должны быть включены в реестр технологичных компаний, а доля участия каждого из юридических лиц в уставном капитале не может превышать 50%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика