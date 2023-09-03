Собянин: венчурные инвесторы смогут компенсировать 50% вложений в стартапы

Город утвердил порядок оказания поддержки венчурным инвесторам, которые финансируют проекты начинающих предпринимателей – участников Московского инновационного кластера. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, те, кто вкладывает средства в стартапы, могут рассчитывать на субсидию в размере половины суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года.

Для стартапов разработаны определенные требования. Например, они должны быть включены в реестр технологичных компаний, а доля участия каждого из юридических лиц в уставном капитале не может превышать 50%.

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