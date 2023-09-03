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03 сентября, 07:15

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Собянин рассказал о развитии транспорта в северных районах столицы

Собянин рассказал о развитии транспорта в северных районах столицы

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Через Савеловский и Белорусский вокзалы протянется Четвертый диаметр. Благодаря его запуску, новыми маршрутами смогут пользоваться тысячи пассажиров северного округа столицы. О том, как идет благоустройство трех районов – Бегового, Савеловского и Хорошёвского – в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

На территориях реализовали множество проектов. Например, удалось укрепить транспортный каркас. К серой, зеленой и фиолетовой линиям метро добавились БКЛ и МЦК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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