Собянин принял решение о выплате 20 тыс руб ветеранам к 80-летию Битвы за Москву

По 20 тысяч рублей получат ветераны к 80-летию Битвы за Москву. Решение о единовременной выплате принял Сергей Собянин. Всем тем, кто оборонял столицу, также полагается памятный нагрудной знак.

Медаль из рук мэра получил фронтовик Борис Павлович Уткин. За плечами генерал-полковника 52 года воинской службы. Курсантом он сражался в районе Волоколамска и Серебряного Бора.

7 ноября 1941 года Борис Павлович был участником легендарного парада на Красной площади, участвовал в Сталинградской битве, боях на Курской дуге и Днепре, а также в освобождении Венгрии и Австрии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.