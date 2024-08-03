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03 августа, 12:15

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С начала сезона московские летние кинотеатры посетили уже больше 20 тысяч человек

С начала сезона московские летние кинотеатры посетили уже больше 20 тысяч человек

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С начала сезона московские летние кинотеатры посетили уже больше 20 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр напомнил, что в парках города работают 10 площадок. Самая старинная – в саду имени Баумана – встречает зрителей уже сотню лет. Сейчас показы там идут рядом с исторической сценой "Ракушка". Кинотеатру Таганского парка – всего 10 лет, сеансы проходят на главной сцене. В парке Олимпийской деревни экран не гаснет даже днем, а в Бабушкинском парке после просмотра увиденное обсуждают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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