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Общество

Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Новости часа: Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Собянин показал уникальные исторические дома, отреставрированные в Денежном переулке

Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Собянин рассказал о строительстве двух новых детских садов на севере Москвы

Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство набережной и Аллеи спортивной славы на Воробьевых горах завершат к осени 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду обещают 3 августа в Москве до 21:00. Об этом предупреждает комплекс горхозяйства столицы.

Бензовоз упал с моста в районе подмосковного Ступина. Там начался пожар, сообщают очевидцы.

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