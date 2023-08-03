Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство набережной и Аллеи спортивной славы на Воробьевых горах завершат к осени 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду обещают 3 августа в Москве до 21:00. Об этом предупреждает комплекс горхозяйства столицы.

Бензовоз упал с моста в районе подмосковного Ступина. Там начался пожар, сообщают очевидцы.