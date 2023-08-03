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Собянин показал уникальные исторические дома, отреставрированные в Денежном переулке

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В Москва реализуют крупнейшую в истории программу реставрации памятников архитектуры. О результатах программы рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что специалисты, начиная с 2011 года, в городе привели в порядок более двух тысяч старых зданий. Одним из ярких примеров стал Денежный переулок, где первоначальный вид вернули восьми домам. Среди них – особняк с мезонином, который на данный момент занимает посольство Чили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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