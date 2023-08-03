Собянин рассказал о строительстве двух новых детских садов на севере Москвы

Два новых детских сада появятся на севере Москвы. Детские учреждения возводят в районах Западное Дегунино и Ховрино. О новых объектах социальной инфраструктуры в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в Молжаниновском районе скоро появится школа на 1 100 учеников, а в Дегунине завершается реконструкция спортивного комплекса с 25-метровым бассейном. Территорию рядом с каждым объектом в обязательном порядке благоустраивают и проводят озеленение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.