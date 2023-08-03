Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Город

Собянин рассказал о строительстве двух новых детских садов на севере Москвы

Собянин рассказал о строительстве двух новых детских садов на севере Москвы

Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

Новости часа: Собянин открыл шестикилометровый участок южного направления МСД

Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД

Новости часа: новый участок МСД открыли в столице

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

Два новых детских сада появятся на севере Москвы. Детские учреждения возводят в районах Западное Дегунино и Ховрино. О новых объектах социальной инфраструктуры в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в Молжаниновском районе скоро появится школа на 1 100 учеников, а в Дегунине завершается реконструкция спортивного комплекса с 25-метровым бассейном. Территорию рядом с каждым объектом в обязательном порядке благоустраивают и проводят озеленение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика