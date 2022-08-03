Собянин: реабилитацию лесопарка "Кусково" завершат ко Дню города

Большую часть работ по реабилитации лесопарка "Кусково" завершат к Дню города. А полностью работы планируют закончить к концу 2022 года. За это время очистят канал Большого Дворцового пруда и еще семь водоемов. Планируют высадить молодые деревья и кустарники, разбить газоны, обустроить беговые и веломаршруты, спортивные площадки.

Чуть позднее доделают и стадион "Фрезер" в Вешняках. Там после обновления появится игровое поле с подогревом с трибунами для 300 зрителей, и еще одно – тренировочное. Также оборудуют площадки для баскетбола или волейбола и теннисные корты. Кроме того, частью спортивного кластера станут памп-трек и скейт-парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.