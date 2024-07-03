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03 июля, 21:15

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Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре пятницу

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В четверг, 4 июля, в столице сохранится жара. Температура воздуха может подняться выше 30 градусов, предупредил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он рекомендовал гражданам по возможности не выходить из дома. В первую очередь это касается людей старшего возраста, беременных и детей. Городские службы в эти дни работают в усиленном режиме, сказал Собянин.

Также, по словам мэра, 5 июля погода резко изменится: ожидаются ливни с грозами и даже градом. Выпасть может больше половины нормы осадков. Усилится и ветер, его порывы местами могут достигать 25 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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