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Новости

03 июля, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса

Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах создания нового дорожного каркаса ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Собянин: два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Собянин: трасса Мамыри – Пенино – Шарапово разгрузит Калужское шоссе на 15%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин во время осмотра нового участка дублера Калужского шоссе сообщил, что объект введут в эксплуатацию в сентябре.

В ТиНАО будет создан крупнейший в мире кинопарк для натурных съемок, о чем сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Столичным автомобилистам рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

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