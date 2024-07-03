Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин во время осмотра нового участка дублера Калужского шоссе сообщил, что объект введут в эксплуатацию в сентябре.

В ТиНАО будет создан крупнейший в мире кинопарк для натурных съемок, о чем сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Столичным автомобилистам рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

