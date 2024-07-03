03 июля, 19:30Новости
Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса
Столичные власти продлят на этот год действие программ льготного кредитования для бизнеса и дополнительно поддержат экспортеров, сообщил Сергей Собянин.
С 2020 года помощью города воспользовались более 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что говорит о востребованности льготных кредитов, отметил мэр. В рамках программ льготного кредитования на поддержку могут рассчитывать предприниматели из приоритетных отраслей экономики.
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