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03 июля, 19:30

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Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса

Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса

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Столичные власти продлят на этот год действие программ льготного кредитования для бизнеса и дополнительно поддержат экспортеров, сообщил Сергей Собянин.

С 2020 года помощью города воспользовались более 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что говорит о востребованности льготных кредитов, отметил мэр. В рамках программ льготного кредитования на поддержку могут рассчитывать предприниматели из приоритетных отраслей экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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