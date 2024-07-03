Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах создания нового дорожного каркаса ТиНАО

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах создания нового дорожного каркаса ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Собянин: два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Собянин: трасса Мамыри – Пенино – Шарапово разгрузит Калужское шоссе на 15%

Новости часа: московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран

Московские спортсмены получат поощрительные выплаты по итогам спартакиады

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает компаниям выходить на новые рынки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин во время осмотра нового участка дублера Калужского шоссе сообщил, что объект введут в эксплуатацию в сентябре.

Дополнительные автобусы и электробусы запустили в районе закрытых станций БКЛ, передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Столичным автомобилистам рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя, заявили в Дептрансе Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоРоман КарловКсения Чепенко
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика