Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах создания нового дорожного каркаса ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин во время осмотра нового участка дублера Калужского шоссе сообщил, что объект введут в эксплуатацию в сентябре.

Дополнительные автобусы и электробусы запустили в районе закрытых станций БКЛ, передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Столичным автомобилистам рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя, заявили в Дептрансе Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

