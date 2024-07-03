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03 июля, 23:45

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Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

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Сергей Собянин посетил Дворец спорта и образования Ирины Винер в Новой Москве и пообщался с его юными воспитанниками.

Мэр обратился к родителям и спросил, гордятся ли они своими детьми. Все присутствующие ответили положительно. Родители также обратились к Собянину с просьбой ускорить процесс строительства метро до поселка Ватутники, где расположен спортивный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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