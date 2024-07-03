Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Сергей Собянин посетил Дворец спорта и образования Ирины Винер в Новой Москве и пообщался с его юными воспитанниками.

Мэр обратился к родителям и спросил, гордятся ли они своими детьми. Все присутствующие ответили положительно. Родители также обратились к Собянину с просьбой ускорить процесс строительства метро до поселка Ватутники, где расположен спортивный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

