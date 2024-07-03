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03 июля, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Собянин: два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Собянин: трасса Мамыри – Пенино – Шарапово разгрузит Калужское шоссе на 15%

Новости часа: московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран

Московские спортсмены получат поощрительные выплаты по итогам спартакиады

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает компаниям выходить на новые рынки

Новости часа: Сергей Собянин представил программу празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять новых площадок, расположенных в пяти округах и семи районах города, включили в программу реновации, сообщил Сергей Собянин.

Гроза, дождь и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 3 июля, передает комплекс городского хозяйства.

Служба проката велосипедов "Велобайк" разработала выгодные условия аренды перед ночным заездом, который состоится 6 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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