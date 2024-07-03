Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять новых площадок, расположенных в пяти округах и семи районах города, включили в программу реновации, сообщил Сергей Собянин.

Гроза, дождь и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 3 июля, передает комплекс городского хозяйства.

Служба проката велосипедов "Велобайк" разработала выгодные условия аренды перед ночным заездом, который состоится 6 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

