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Новости

03 июля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Собянин: два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Собянин: трасса Мамыри – Пенино – Шарапово разгрузит Калужское шоссе на 15%

Новости часа: московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран

Московские спортсмены получат поощрительные выплаты по итогам спартакиады

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает компаниям выходить на новые рынки

Новости часа: Сергей Собянин представил программу празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

Собянин: "Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин осмотрел строящийся участок дублера Калужского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово, его строительство планируют завершить осенью 2024 года.

Пруд "Радуга-2" на востоке Москвы благоустроят, сообщает заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы 3 июля, ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением ветра.

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