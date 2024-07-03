Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин осмотрел строящийся участок дублера Калужского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово, его строительство планируют завершить осенью 2024 года.

Пруд "Радуга-2" на востоке Москвы благоустроят, сообщает заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы 3 июля, ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением ветра.

