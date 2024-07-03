03 июля, 13:45Новости
Новости часа: московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные компании вышли на рынки более 25 дружественных стран. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В реабилитации детей с особенностями здоровья начали использовать новый вид звуковой терапии, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы с ветром, заявили в ГУ МЧС по городу.