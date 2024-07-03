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Новости

03 июля, 13:45

Новости

Новости часа: московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран

Новости часа: московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран

Московские спортсмены получат поощрительные выплаты по итогам спартакиады

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает компаниям выходить на новые рынки

Новости часа: Сергей Собянин представил программу празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

Собянин: "Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: в программу реновации включили еще девять новых площадок

Собянин: число рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть

Кадровые перестановки произошли в московском правительстве

Собянин: рядом со станцией метро "Нагатинская" построят деловой центр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные компании вышли на рынки более 25 дружественных стран. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В реабилитации детей с особенностями здоровья начали использовать новый вид звуковой терапии, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы с ветром, заявили в ГУ МЧС по городу.

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