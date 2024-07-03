03 июля, 13:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает компаниям выходить на новые рынки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 150 компаний Москвы заключили экспортные контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с начала 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В московских больницах не осталось тяжелых пациентов, переправленных в столицу после атаки на севастопольский пляж. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
6 июля состоится День московского спорта в олимпийском комплексе "Лужники", о чем сообщил портал мэра и правительства Москвы.