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Новости

03 июля, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает компаниям выходить на новые рынки

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает компаниям выходить на новые рынки

Новости часа: Сергей Собянин представил программу празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

Собянин: "Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: в программу реновации включили еще девять новых площадок

Собянин: число рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть

Кадровые перестановки произошли в московском правительстве

Собянин: рядом со станцией метро "Нагатинская" построят деловой центр

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 150 компаний Москвы заключили экспортные контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с начала 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В московских больницах не осталось тяжелых пациентов, переправленных в столицу после атаки на севастопольский пляж. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

6 июля состоится День московского спорта в олимпийском комплексе "Лужники", о чем сообщил портал мэра и правительства Москвы.

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