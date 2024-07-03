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Новости

03 июля, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин представил программу празднования Дня семьи, любви и верности

Новости часа: Сергей Собянин представил программу празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

Собянин: "Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Собянин: в программу реновации включили еще девять новых площадок

Собянин: число рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть

Кадровые перестановки произошли в московском правительстве

Собянин: рядом со станцией метро "Нагатинская" построят деловой центр

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июля

Собянин одобрил строительство делового центра у станции метро "Нагатинская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. День семьи, любви и верности отпразднуют в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей соблюдать осторожность из-за 34-градусной жары.

Служба проката велосипедов "Велобайк" разработала выгодные условия аренды перед ночным заездом, который состоится 6 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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