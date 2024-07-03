Новости часа: Сергей Собянин представил программу празднования Дня семьи, любви и верности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. День семьи, любви и верности отпразднуют в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей соблюдать осторожность из-за 34-градусной жары.

Служба проката велосипедов "Велобайк" разработала выгодные условия аренды перед ночным заездом, который состоится 6 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

