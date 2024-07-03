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03 июля, 07:30

Новости

Кадровые перестановки произошли в московском правительстве

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В Москве сменили руководителей двух департаментов

Руководителей двух департаментов сменили в московском правительстве. Соответствующие документы за подписью Сергея Собянина опубликованы на портале mos.ru.

От должности освободили руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина. Его место займет Владислав Овчинский – бывший глава департамента инвестиционной и промышленной политики. А последним ведомством будет руководить Анатолий Гарбузов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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