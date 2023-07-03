Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат в сентябре 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Отели Крыма не будут применять санкций к туристам, которые задержатся из-за затора у Крымского моста. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Российские военные уничтожили три склада ракет и боеприпасов бригад ВСУ в Запорожской области. Это данные Минобороны РФ.