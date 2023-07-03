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16:45

Политика

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах

Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Новости часа: Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат в сентябре 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Отели Крыма не будут применять санкций к туристам, которые задержатся из-за затора у Крымского моста. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Российские военные уничтожили три склада ракет и боеприпасов бригад ВСУ в Запорожской области. Это данные Минобороны РФ.

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