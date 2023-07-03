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Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

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Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра знаменитого ансамбля зданий.

Дворец состоит из семи корпусов. Комплексная реставрация пяти из них не проводилась ни разу за 60 лет эксплуатации. Теперь специалисты восстанавливают оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений и адаптируют их под современное использование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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