Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах

Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Новости часа: Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Собянин: за последние годы привели в порядок 65 км столичных набережных

Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

Собянин рассказал о реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах и благоустройство соседней территории завершат в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Посольство РФ рекомендует гражданам России не посещать пригороды крупных городов Франции из-за беспорядков. Сообщение передает ТАСС.

Теплые ночи с температурой выше 20 градусов ожидают москвичей на этой неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Читайте также
мэр Москвыобразованиедетигородза рубежомобществопогодавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика