14:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах и благоустройство соседней территории завершат в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Посольство РФ рекомендует гражданам России не посещать пригороды крупных городов Франции из-за беспорядков. Сообщение передает ТАСС.
Теплые ночи с температурой выше 20 градусов ожидают москвичей на этой неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре.