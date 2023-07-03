Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах и благоустройство соседней территории завершат в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Посольство РФ рекомендует гражданам России не посещать пригороды крупных городов Франции из-за беспорядков. Сообщение передает ТАСС.

Теплые ночи с температурой выше 20 градусов ожидают москвичей на этой неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре.