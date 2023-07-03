Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Город

Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Новости часа: Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Собянин: за последние годы привели в порядок 65 км столичных набережных

Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

Собянин рассказал о реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра знаменитого ансамбля зданий.

Дворец состоит из семи корпусов. Комплексная реставрация пяти из них не проводилась ни разу за 60 лет эксплуатации. Теперь специалисты восстанавливают оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений и адаптируют их под современное использование.

Еще планируется восстановить исторический облик фасадов, заменить внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление, а также заменить инженерные коммуникации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика