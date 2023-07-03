Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 миллиона вызовов с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские загранучреждения не пострадали в ходе беспорядков во Франции. Об этом сообщило посольство.

Более 150 тысяч человек посетили программу в честь Дня молодежи в парках Москвы. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.