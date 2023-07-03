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Новости

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Общество

Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Новости часа: Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Собянин: за последние годы привели в порядок 65 км столичных набережных

Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

Собянин рассказал о реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

Собянин рассказал о результатах масштабной модернизации системы водоснабжения в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 миллиона вызовов с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские загранучреждения не пострадали в ходе беспорядков во Франции. Об этом сообщило посольство.

Более 150 тысяч человек посетили программу в честь Дня молодежи в парках Москвы. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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