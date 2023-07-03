Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 1,5 минуты уходит на опрос и направление информации экстренным службам при обращении на номер 112. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, где затор растянулся на 13 километров. Об этом сообщил Минздрав.

Кубань, Абхазия и Крым стали самыми популярными направлениями для июльского отдыха. Это данные АТОР.