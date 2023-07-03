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Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Новости часа: Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Собянин: за последние годы привели в порядок 65 км столичных набережных

Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

Собянин рассказал о реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

Собянин рассказал о результатах масштабной модернизации системы водоснабжения в ТиНАО

В Москве отметили 100-летие Московского спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 1,5 минуты уходит на опрос и направление информации экстренным службам при обращении на номер 112. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, где затор растянулся на 13 километров. Об этом сообщил Минздрав.

Кубань, Абхазия и Крым стали самыми популярными направлениями для июльского отдыха. Это данные АТОР.

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