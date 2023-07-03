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Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

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В столице осенью появятся новые творческие кружки, секции и курсы. На сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за их выбор. Об этом в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В шести категориях представлены почти 60 проектов – от музыки и театра до курсов по этикету и научных лекций. Идеи поступили от участников программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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