Собянин: за последние годы привели в порядок 65 км столичных набережных

40 набережных общей протяженностью 65 километров реконструировали в Москве за последние несколько лет. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Еще 10 лет назад большинство столичных набережных использовались как автомобильные дороги и были недоступны для пешеходов. Теперь ситуация изменилась. Вдоль Москвы-реки появляется все больше пешеходных зон.

Собянин подчеркнул, что хотя уже проведена огромная работа, в ближайшие пять лет предстоит сделать еще больше. Общая протяженность береговой линии главной реки столицы в пределах МКАД составляет 170 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.