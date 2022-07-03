Собянин: станция Марьина Роща МЦД-2 готова более чем наполовину

Строительство станции Марьина Роща второго Московского центрального диаметра завершено более чем наполовину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что в настоящее время идет строительство платформы и наземного вестибюля. С него будут выходы на улицу Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи.

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