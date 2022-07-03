Московской "Системе 112" исполнилось 10 лет. Поздравил службу и Сергей Собянин.

По его словам, диспетчеры принимают звонки на 18 языках. К системе подключены больше 230 городских служб, среди которых пожарные, аварийные бригады, спасатели, медики, операторы связи.

Благодаря такой команде и автоматизации процессов, как уточнил мэр, существенно сократилось время обработки сигналов.

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