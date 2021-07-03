Общее число привитых в столице превысило 2,7 млн человек

Общее число привитых в столице превысило 2,7 миллиона человек, ежедневно вакцинируется 60-70 тысяч горожан. Об этом заявил Сергей Собянин.

Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60 % работников уже отчитались свыше полутора тысяч городских предприятий, написал мэр в своем блоге.

Рестораны и кафе, соблюдавшие требования по использованию кодов, в третьем квартале получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

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