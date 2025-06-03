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03 июня, 16:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: метродепо "Руднево" исполнилось шесть лет

Сергей Собянин: метродепо "Руднево" исполнилось шесть лет

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Во вторник, 3 июня, исполняется шесть лет со дня открытия электродепо "Руднево", сообщил Сергей Собянин. Это одно из крупнейших депо в городе – его площадь сопоставима с 30 футбольными полями. Там трудятся более 400 человек.

В депо обслуживают свыше 150 вагонов серии "Москва", курсирующих по Некрасовской линии метро. Ветка ежедневно перевозит около миллиона пассажиров и на 20% разгружает юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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