Сергей Собянин: метродепо "Руднево" исполнилось шесть лет

Во вторник, 3 июня, исполняется шесть лет со дня открытия электродепо "Руднево", сообщил Сергей Собянин. Это одно из крупнейших депо в городе – его площадь сопоставима с 30 футбольными полями. Там трудятся более 400 человек.

В депо обслуживают свыше 150 вагонов серии "Москва", курсирующих по Некрасовской линии метро. Ветка ежедневно перевозит около миллиона пассажиров и на 20% разгружает юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии.

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