Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

03 июня, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 3 июня подошло к концу строительство городского вокзала Кутузовская МЦД-4, а в будущем их количество увеличится с 80 до 125. Об этом сообщил Сергей Собянин.

МЧС призывает не пользоваться зонтами и гаджетами во время грозы.

Движение на участках Крутицкой набережной перекрыто и ограничено до 30 июня 2025 года, рассказали в Дептрансе.

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