03 июня, 23:55Новости
Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 3 июня подошло к концу строительство городского вокзала Кутузовская МЦД-4, а в будущем их количество увеличится с 80 до 125. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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