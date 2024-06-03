Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 3 июня подошло к концу строительство городского вокзала Кутузовская МЦД-4, а в будущем их количество увеличится с 80 до 125. Об этом сообщил Сергей Собянин.

МЧС призывает не пользоваться зонтами и гаджетами во время грозы.

Движение на участках Крутицкой набережной перекрыто и ограничено до 30 июня 2025 года, рассказали в Дептрансе.