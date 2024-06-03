Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

На данный момент в Москве функционируют 35 трамвайных маршрутов: на северо-западе и северо-востоке, на востоке, юго-востоке, юге и в центре города. Как сообщил Сергей Собянин, ежедневно по ним ездят около 700 тысяч пассажиров.

В ближайшее время для москвичей построят еще два участка трамвайных путей. Первый пройдет по улице Сергия Радонежского, от площади Ильича до Андроньевской площади, а второй – от шоссе Энтузиастов до Курского вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

