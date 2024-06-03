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Новости

Новости

03 июня, 23:30

Новости

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: около 700 тыс пассажиров ежедневно пользуются трамваями в Москве

На данный момент в Москве функционируют 35 трамвайных маршрутов: на северо-западе и северо-востоке, на востоке, юго-востоке, юге и в центре города. Как сообщил Сергей Собянин, ежедневно по ним ездят около 700 тысяч пассажиров.

В ближайшее время для москвичей построят еще два участка трамвайных путей. Первый пройдет по улице Сергия Радонежского, от площади Ильича до Андроньевской площади, а второй – от шоссе Энтузиастов до Курского вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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