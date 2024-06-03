Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На "Кутузовской" с нуля построен один из крупнейших транспортных узлов Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В летнем сезоне участников "Московского долголетия" ждут зарядки, танцы, йога и другие активности, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ГУ МЧС по Москве предупредило о высокой пожароопасности в Москве 4 и 5 июня.

