Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

03 июня, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: около 700 тыс пассажиров ежедневно пользуются трамваями в Москве

Новости часа: Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На "Кутузовской" с нуля построен один из крупнейших транспортных узлов Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В летнем сезоне участников "Московского долголетия" ждут зарядки, танцы, йога и другие активности, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ГУ МЧС по Москве предупредило о высокой пожароопасности в Москве 4 и 5 июня.

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