Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

03 июня, 18:00

Новости

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: около 700 тыс пассажиров ежедневно пользуются трамваями в Москве

Новости часа: Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году

Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что каждый день на трамваях передвигаются около 700 тысяч пассажиров. При этом доля новых низкопольных рельсовых транспортных средств в Москве составляет 95%.

Летний сезон "Московского долголетия" охватит порядка 800 площадок, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Рестораторам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы. Об этом заявили в департаменте торговли и услуг.

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