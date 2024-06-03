03 июня, 18:00Новости
Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что каждый день на трамваях передвигаются около 700 тысяч пассажиров. При этом доля новых низкопольных рельсовых транспортных средств в Москве составляет 95%.
Летний сезон "Московского долголетия" охватит порядка 800 площадок, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Рестораторам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы. Об этом заявили в департаменте торговли и услуг.