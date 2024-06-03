03 июня, 16:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МЦД-4 закончили формировать городской вокзал Кутузовская. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Реабилитацию двух Красноярских прудов начали в Гольянове, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Более 220 тысяч человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" в первые выходные, заявили организаторы мероприятия.