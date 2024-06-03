Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

03 июня, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: около 700 тыс пассажиров ежедневно пользуются трамваями в Москве

Новости часа: Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году

Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы"

Мэр Москвы сообщил, где в столице появятся новые трамвайные линии

Собянин: новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МЦД-4 закончили формировать городской вокзал Кутузовская. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Реабилитацию двух Красноярских прудов начали в Гольянове, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 220 тысяч человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" в первые выходные, заявили организаторы мероприятия.

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