Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МЦД-4 закончили формировать городской вокзал Кутузовская. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Реабилитацию двух Красноярских прудов начали в Гольянове, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 220 тысяч человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" в первые выходные, заявили организаторы мероприятия.