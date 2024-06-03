Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

Новую пешеходную галерею открыли между станциями метро и МЦД Кутузовская. Теперь сделать пересадку можно за четыре минуты. Как отметил Сергей Собянин, на "Кутузовской" с нуля построен один из крупнейших транспортных узлов города Москвы. Здесь была реконструирована Филевская линия метро, построены МЦК и МЦД-4, запущено 11 маршрутов наземного транспорта.

На этом этапе завершается формирование городского вокзала, который сделает передвижение по городу для жителей района Дорогомилово более удобным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.