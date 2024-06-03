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03 июня, 14:45

Общество

Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предупреждение об усилении ветра, грозе и ливнях действует в Москве до 21:00. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

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