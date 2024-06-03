Новости часа: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предупреждение об усилении ветра, грозе и ливнях действует в Москве до 21:00. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.