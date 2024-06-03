Новости часа: Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал главные обновления в системе МЭШ по итогам учебного года.

Порывистый ветер, грозы и ливни возможны в Москве до вечера 3 июня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специальные тарифы проката в честь Дня велосипеда действуют в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.