03 июня, 11:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал главные обновления в системе МЭШ по итогам учебного года.
Порывистый ветер, грозы и ливни возможны в Москве до вечера 3 июня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
Специальные тарифы проката в честь Дня велосипеда действуют в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.