Участок БКЛ закроют с 22 июня

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03 июня, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году

Новости часа: Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году

Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы"

Мэр Москвы сообщил, где в столице появятся новые трамвайные линии

Собянин: новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году

Новости часа: волонтерский центр "Доброе место" заработал на северо-западе Москвы

Новости часа: в Москве благоустроили свыше 200 поликлиник

Новости часа: седьмой волонтерский центр "Доброе место" открылся в Москве

Собянин: новый волонтерский центр "Доброе место" открылся в СЗАО столицы

Новости часа: на самой маленькой схеме метро представлены все 430 станций

Новости часа: самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал главные обновления в системе МЭШ по итогам учебного года.

Порывистый ветер, грозы и ливни возможны в Москве до вечера 3 июня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специальные тарифы проката в честь Дня велосипеда действуют в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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