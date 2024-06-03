03 июня, 08:15Новости
Собянин: новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году
Новый корпус детской городской больницы святого Владимира планируют открыть в 2025 году. По данным на 3 июня 2024 года, корпус готов на 50%.
Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, главным украшением здания станут светлые атриумы, остекление будет соразмерно двум хоккейным площадкам. Три атриума в центральной части корпуса протянутся от первого этажа и до крыши. В помещения будет поступать больше солнечного света через витражи со второго по шестой этажи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.