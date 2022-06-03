Подписана декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Москва и Луганск стали городами-побратимами. Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали специальное соглашение.

Собянин подчеркнул, что сейчас особенно важно в короткие сроки устранить последствия боевых действий в Луганске и подготовить инфраструктуру города к зиме.

По словам мэра Москвы, планы по восстановлению нормальной мирной жизни уже намечены. Восстанавливать будут всю инженерную и социальную инфраструктуру и в Луганске, и в Донецке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.