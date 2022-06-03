Москва и Луганск стали городами-побратимами

Сергей Собянин и глава луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.

Москва поможет восстановить социальную, инженерную инфраструктуру не только Луганска, но и Донецка. Речь идет о школах, поликлиниках, жилье, газопроводах, электрических сетях, дорогах. На встрече обсуждали также сотрудничество и в других областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.