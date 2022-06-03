Москва и Луганск подписали декларацию об установлении побратимских связей

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами.

В ходе переговоров администрации городов-побратимов Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.