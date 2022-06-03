Проезд в наземном транспорте в районе БЦ "Гранд Сетунь плаза" сделали бесплатным

До восстановления движения проезд в общественном транспорте около бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова будет бесплатным. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Из-за непогоды в Москве отложили открытие книжного фестиваля. Четверть месячной нормы осадков выпала в столице за час.

РФ примет жесткие меры, если работа российских СМИ в США не будет нормализована, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

