Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе столицы

Пожар в бизнес-центре на улице Горбунова потушен. Об этом сообщил Сергей Собянин. Пострадали два человека, одному из них помощь оказали на месте.

Первые экипажи скорой приехали уже через шесть минут после первого сообщения о ЧП. Что там происходило? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.