Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" потушен. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте.

До восстановления движения сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.