Собянин дал указание всем службам города по ликвидации пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

Сергей Собянин поручил принять все соответствующие меры по эвакуации людей из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве.

"По ситуации с пожаром в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза": мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара", – сказал мэр.

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел утром в пятницу, 3 июня.

По предварительным данным МЧС РФ, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Пожару присвоен пятый ранг сложности. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

