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Москва 24

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Мэр Москвы

20:30

Собянин заявил о необходимости создания качественных общественных пространств

мэр Москвы экономика видео Наиль Губаев

Города начали конкурировать за людей, поэтому сегодня важно создавать качественные общественные пространства. Об этом заявил Сергей Собянин на Международном экономическом форуме в Петербурге.

Он отметил, что человеческий капитал в нынешней экономике занимает первое место и выигрывают города, которые достигли высокого качества среды и жизни.

Также в Петербурге говорили о подготовке кадров для московской промышленности. Специалистов будут обучать в рамках проекта "Московская тематическая школа".
Соглашение подписали Сергей Собянин, Агентство стратегических инициатив и госкорпорация "ВЭБ.РФ". На базе вузов создадут сети центров для опережающей подготовки и переподготовки специалистов для столичных предприятий.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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