Собянин заявил о необходимости создания качественных общественных пространств

Города начали конкурировать за людей, поэтому сегодня важно создавать качественные общественные пространства. Об этом заявил Сергей Собянин на Международном экономическом форуме в Петербурге.

Он отметил, что человеческий капитал в нынешней экономике занимает первое место и выигрывают города, которые достигли высокого качества среды и жизни.

Также в Петербурге говорили о подготовке кадров для московской промышленности. Специалистов будут обучать в рамках проекта "Московская тематическая школа".

Соглашение подписали Сергей Собянин, Агентство стратегических инициатив и госкорпорация "ВЭБ.РФ". На базе вузов создадут сети центров для опережающей подготовки и переподготовки специалистов для столичных предприятий.

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