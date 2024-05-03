Новости часа: в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в столице построят и реконструируют 15 спортивных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вечный огонь в Александровском саду проверят перед Днем Победы, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 140 декоративных яиц разместили под сводом станции московского метро, рассказали в Дептрансе.

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