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Новости

Новости

03 мая, 22:00

Новости

Новости часа: в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году

Новости часа: в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства 3,5 тыс улиц Москвы

Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Новости часа: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в столице построят и реконструируют 15 спортивных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вечный огонь в Александровском саду проверят перед Днем Победы, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 140 декоративных яиц разместили под сводом станции московского метро, рассказали в Дептрансе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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